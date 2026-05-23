Tientallen activisten aangehouden na spoorblokkade Utrecht CS

UTRECHT (ANP) - De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden na hun blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. Ze stapten rond 13.15 uur meerdere sporen op. Pas toen alle treinen waren stilgezet, kon de politie zelf veilig het spoor op.

Na een halfuur waren alle activisten weggehaald. Ze zijn aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Hun identiteit is nog niet vastgesteld.

Het blokkeren van het spoor is strafbaar. Dat was vrijdag dan ook verboden door de driehoek van Utrecht (politie, justitie en burgemeester).

Spoorblokkade

Kort voor de spoorblokkade was er een sit-in op het station. Dat was in de openbare ruimte in het stationsgebied, waar demonstreren is toegestaan. Daar werd het ook even onrustig en viel er een klap, meldt de politie. Eén persoon is daarbij aangehouden, maar later naar huis gestuurd.

De actie van XR was gericht tegen het Nederlands kabinetsbeleid rond Israël.