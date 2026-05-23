ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen activisten aangehouden na spoorblokkade Utrecht CS

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 19:47
anp230526111 1
UTRECHT (ANP) - De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden na hun blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. Ze stapten rond 13.15 uur meerdere sporen op. Pas toen alle treinen waren stilgezet, kon de politie zelf veilig het spoor op.
Na een halfuur waren alle activisten weggehaald. Ze zijn aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Hun identiteit is nog niet vastgesteld.
Het blokkeren van het spoor is strafbaar. Dat was vrijdag dan ook verboden door de driehoek van Utrecht (politie, justitie en burgemeester).
Spoorblokkade
Kort voor de spoorblokkade was er een sit-in op het station. Dat was in de openbare ruimte in het stationsgebied, waar demonstreren is toegestaan. Daar werd het ook even onrustig en viel er een klap, meldt de politie. Eén persoon is daarbij aangehouden, maar later naar huis gestuurd.
De actie van XR was gericht tegen het Nederlands kabinetsbeleid rond Israël.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 150575679

Zo herken je een importauto met tellerfraude

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

254699671_m

Bijna 4 op de 10 kankergevallen zijn te voorkomen: deze twee leefstijlfactoren spelen de belangrijkste rol

anp 91316547

Moe, futloos: waarom de een beter tegen de hitte kan dan de ander

159751087 m

Het slechtste eten en drinken voor je tanden

anp230526003 1

CBS News: regering-Trump bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor

Loading