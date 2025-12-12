Tientallen boeren en trekkers bij provinciehuis Den Bosch

DEN BOSCH (ANP) - Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn vlak na het begin van de Statenvergadering enkele tientallen boerentrekkers al toeterend aangekomen. De Brabantse politiek stemt vrijdag over een nieuwe stikstofaanpak. Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) noemt de maatregelen de "doodsteek voor de sector".

Op de trekkers hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen en borden met teksten als 'Boerenverstand, daar kom je verder mee' en 'Met dit beleid raken we onze voedselzekerheid kwijt'. Op het plein voor het provinciehuis hebben boeren een kerstboom opgezet, met daarin boerenzakdoeken en rode en witte lampjes. Er staat ook een groot scherm waarop de vergadering wordt uitgezonden. Tientallen boeren kijken mee. Op een podium worden nog enkele sprekers verwacht, zoals Lidewij de Vos van Forum voor Democratie en bestuurders van onder meer Agractie en ZLTO.

Van Keimpema vreest dat "andere provincies het voorbeeld van Brabant zullen volgen". Daarom zei ze vooraf te hopen dat zoveel mogelijk boeren naar Den Bosch komen om leden van Provinciale Staten te laten horen en voelen wat hun besluit betekent voor hun bedrijf en toekomst. "Er zijn verstrekkende maatregelen die het boeren onmogelijk maken om hun bedrijf te runnen. Boeren zullen onder alle groeiende regeldruk en maatregelen bezwijken en het veld moeten ruimen."

"Ondernemers die al lange leningen hebben, moeten nu grote investeringen doen. En de bank gaat dat niet financieren als er geen vergunning is", aldus Van Keimpema. "Ook moet een hoge stikstofreductie worden behaald. De sector heeft al veel geleverd de afgelopen jaren en nu moet het nog eens bijna 50 procent minder. Dat is onzorgvuldig."