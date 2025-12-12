Van Weel deelt zorgen Rutte over Russische dreiging 'absoluut'

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) deelt de zorgen uit de alarmerende toespraak van NAVO-baas Mark Rutte over de dreiging van Rusland voor Europa. "Die boodschap van hem is reëel. We moeten nu echt fors opbouwen, we moeten wakker worden, we moeten investeren in onze defensie. Anders lopen we inderdaad het risico dat wij het volgende doelwit zijn", aldus de VVD-bewindsman voor aanvang van de ministerraad.

De militaire dreiging die uitgaat van Rusland is in de loop van de oorlog met Oekraïne flink toegenomen, ziet Van Weel. Rusland heeft zich omgevormd naar een oorlogseconomie met een grote wapenindustrie, heeft op het slagveld in Oekraïne veel geleerd en beschikt bovendien over veel mensen.

"Daartegenover staan wij. Na decennialang van bezuinigen op krijgsmachten, met rotatieschema's dat mensen niet langer dan vier maanden ingezet mogen worden, waarbij we voorraden hebben voor weken in plaats van voor jaren. Ja, daar moet echt wat veranderen", vindt Van Weel.