Tientallen demonstranten voeren actie voor kinderpardon

DEN HAAG (ANP) - Op een protestactie op de Koekamp in Den Haag voor een nieuw kinderpardon en een betere asielregeling zijn tientallen mensen afgekomen. Onder hen zijn ook meerdere mensen voor wie uitzetting uit Nederland dreigt. Ook veel landelijke media zijn bij de protestactie.

Verschillende betogers hebben borden bij zich. Daarop staan teksten als 'lang gewacht, geef ons toekomst', 'we want a normal life' en 'geef kinderen toekomst'. Ook hebben twee mensen een Nederlandse vlag bij zich met daarop de tekst 'pardon?!'.

Onder de sprekers was ook Eduard Disch, de 79-jarige man die zaterdagochtend zijn hongerstaking bij het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beëindigde. Hij vroeg om actie van de politiek. "Wij mogen het in dit beschaafde land kinderen niet aandoen dat we hen de dupe en sommigen het slachtoffer laten zijn van jarenlange procedures."

Disch toonde zich ontroerd door een toespraak van een jongen die in het azc in Katwijk zit, en vroeg om zijn tekst. "Die hou ik bij mijn hart, opdat ik wakker blijf", zei hij.