Hoogspringer Tamberi heeft vlak voor finale last van nierstenen

PARIJS (ANP) - De Italiaanse hoogspringer Gianmarco Tamberi twijfelt of hij zaterdagavond zijn olympische titel in Parijs kan verdedigen. Hij heeft opnieuw last van nierstenen. "Ik weet niet hoe ik onder deze omstandigheden kan springen", meldt hij op Instagram.

Tamberi sprong drie jaar geleden op de Spelen van Tokio over een hoogte van 2,37 meter, net als Mutaz Barshim uit Qatar. Beide atleten ontvingen een gouden medaille. De Italiaan stelde vorige week zijn vertrek naar Parijs uit vanwege koorts na een acute aanval van nierstenen. Hij kwalificeerde zich woensdag met een sprong van 2,24 meter probleemloos voor de finale.