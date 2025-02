Tientallen doden bij beschieting Soedanese stad bij Khartoem

OMDURMAN (ANP/AFP) - Bij een bombardement op een markt in de Soedanese stad Omdurman zijn volgens medische hulpverleners circa zestig doden en vele tientallen gewonden gevallen. De aanval wordt toegeschreven aan de Rapid Support Forces, paramilitaire milities van de Soedanese krijgsheer, zakenman en generaal Mohamed Hamdan Dagalo. Omdurman ligt vrijwel naast de hoofdstad Khartoem op de westelijke oever van de Nijl.

De bloedige strijd in het land die in april 2023 losbarstte, heeft volgens hulporganisaties 12 van de 50 miljoen inwoners op de vlucht gedreven. Aanleiding is de machtsstrijd tussen twee generaals aan de top van het land, Dagalo en de militaire leider generaal Abdel Fattah al-Burhan. De strijd concentreert zich vooral in de regio Khartoem en in deelstaten ten westen van de hoofdstad, vooral Darfur.

Volgens hulporganisaties is het land ingestort. Er zouden alleen in de regio Khartoem meer dan 60.000 doden zijn gevallen.