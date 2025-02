Trump zegt dat Venezuela illegalen terugneemt, ook criminelen

WASHINGTON (ANP/AFP) - President Donald Trump heeft gezegd dat Venezuela heeft ingestemd Venezolanen die uit de VS moeten worden uitgezet, terug te nemen. Dat geldt volgens Trump ook voor leden van de beruchte criminele bende El Tren de Aragua.

Trump heeft in zijn verkiezingscampagne betoogd dat onder meer Venezuela mensen die in gevangenissen of psychiatrische inrichtingen vastzaten, naar de VS heeft geloodst. Alleen al in 2023 kwamen naar schatting 330.000 Venezolanen naar de VS, maar de Amerikaanse autoriteiten kennen hun achtergrond niet en vaak is ook de identiteit moeilijk vast te stellen. Venezuela geeft geen informatie en weigerde gedeporteerden uit de VS toe te laten.

De bende zou oorspronkelijk ongeveer vijftien jaar geleden zijn ontstaan rond werkzaamheden aan een spoorlijn in de Venezolaanse staat Aragua. De Venezolaanse bende werd vooral sinds 2020 internationaal en is actief in zeker zes Zuid-Amerikaanse landen, Mexico en de VS.