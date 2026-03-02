Olieproducenten kunnen 25 dagen volhouden bij blokkade, zegt bank

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Olieproducenten kunnen de oliewinning in het Midden-Oosten waarschijnlijk "niet langer dan 25 dagen" volhouden als de Straat van Hormuz afgesloten zou blijven door een conflict in de regio. Dat hebben analisten van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase becijferd. "Na dit punt zouden opslagbeperkingen dwingen tot verplichte productiestops", aldus de kenners.

De VS en Israël hebben afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op Iran, die werden beantwoord met Iraanse vergeldingen met raketten gericht op verschillende landen. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de VS Iran zullen blijven bombarderen totdat zijn doelen zijn bereikt.

Het scheepvaartverkeer door de nabijgelegen Straat van Hormuz, waardoor ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie en vloeibaar aardgas moet passeren, is vrijwel tot stilstand gekomen omdat scheepvaartconcerns de vaarroute te gevaarlijk vinden. Daarom hebben ze hun schepen opdracht gegeven er niet meer doorheen te varen. Hierdoor schoten de olieprijzen maandag fors omhoog.