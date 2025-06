Tientallen doden gemeld door Israëlische aanvallen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Door Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 25 Palestijnen gedood, melden lokale gezondheidsautoriteiten.

Medici van het Al-Awda Ziekenhuis in de Gazastrook meldden dat minstens drie mensen omkwamen en tientallen gewond raakten door Israëlisch vuur toen ze probeerden een hulppost van de door de VS gesteunde Gaza Humanitarian Foundation (GHF) nabij de Netzarim-corridor te bereiken. Die corridor verdeelt Gaza in een noordelijke en zuidelijke helft. Twee anderen kwamen om het leven toen ze op weg waren naar een hulppost in Rafah in het zuiden van de Gazastrook.

Zeven mensen kwamen om het leven door een luchtaanval in de noordelijk gelegen stad Beit Lahiya. De andere slachtoffers werden gedood bij afzonderlijke luchtaanvallen in het zuiden. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd.