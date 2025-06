Iran: moskeeën, metrostations en scholen worden schuilplaatsen

TEHERAN (ANP/AFP) - Iraniërs kunnen hun toevlucht zoeken tot moskeeën, metrostations en scholen om te schuilen voor Israëlische luchtaanvallen, maakte de regering van Iran zondag bekend.

"Moskeeën behoren tot de schuilplaatsen die beschikbaar zijn voor het publiek en de metrostations worden vanavond klaargemaakt voor gebruik" zei een regeringswoordvoerster tegen de staatstelevisie. Ze voegde eraan toe dat ook scholen "veilige toevluchtsoorden" zijn.

Israël voerde in de nacht van donderdag op vrijdag een serie luchtaanvallen uit op verschillende locaties in Iran. Sindsdien voerden de twee landen over en weer meerdere aanvallen uit.