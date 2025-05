Tientallen doden gemeld in Gaza in nieuw offensief

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Tientallen Palestijnen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen door Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Bij het Indonesische ziekenhuis in het noordelijke Beit Lahia zijn sinds middernacht 58 slachtoffers binnengebracht, zegt de ziekenhuisdirecteur. Volgens hem liggen veel mensen nog onder het puin van gebouwen. De Palestijnse autoriteiten meldden zeker tien doden in het naburige Jabalia en in Khan Younis, in het zuiden.

Het Israëlische leger startte vrijdag met een uitgebreid offensief in Gaza, operatie Gideons Strijdwagens. Met het offensief wil Israël "alle doelen van de oorlog bereiken", aldus een verklaring van het leger. Volgens sommige berichten is het de bedoeling de Gazastrook in te nemen.

Al Jazeera en The Times of Israel melden dat grondtroepen optrekken in Deir al-Balah, in het midden van de Gazastrook. Er worden artilleriebeschietingen en luchtaanvallen gemeld. Grondtroepen gingen niet eerder de stad binnen.