Tientallen doden gemeld in Syrië, avondklok in Latakia

DAMASCUS (ANP/AFP) - Gevechten in de Syrische provincie Latakia hebben tientallen levens gekost. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat 28 strijders zijn gedood die nog trouw waren aan de verdreven oud-president Bashar al-Assad. Staatsmedia berichten dat in het kustgebied een avondklok is afgekondigd.

Het Observatorium, dat zich baseert op eigen bronnen, had eerder al gemeld dat Assad-aanhangers zestien leden van de veiligheidstroepen hadden gedood. Het zou gaan om de gewelddadigste aanvallen op de autoriteiten sinds de val van Assad, die in december is verdreven na een slepende burgeroorlog. Latakia gold voorheen als een bolwerk van de dictator, waar hij veel steun genoot.

Staatsmedia berichten dat in de stad Jableh in Latakia een voormalig hoofd van de inlichtingendienst van de luchtmacht is opgepakt. Het zou gaan om Ibrahim Huweija.