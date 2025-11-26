Tientallen doden in Thailand na overstromingen

BANGKOK (ANP/AFP/RTR) - Aanhoudende watersnood in Thailand heeft tientallen mensen het leven gekost. "De autoriteiten melden dat 33 mensen zijn omgekomen in zeven provincies, door oorzaken zoals plotselinge overstromingen, elektrocutie en verdrinking", aldus een regeringswoordvoerder.

Het land wordt al dagen geteisterd door hevige neerslag en dat heeft volgens de autoriteiten gevolgen voor miljoenen mensen. Onder meer de onder toeristen populaire stad Hat Yai is zwaar getroffen. Daar worden naar verwachting helikopters ingezet om een ziekenhuis te bevoorraden en patiënten te evacueren. Een deel van het gebouw staat onder water.

De autoriteiten hebben ook het enige vliegdekschip van het land, de Chakri Naruebet, ingezet om te assisteren bij de hulpverlening. Ook in andere landen in de regio heeft noodweer levens gekost.