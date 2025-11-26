ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OpenAI: zelfmoord Amerikaanse tiener niet schuld van ChatGPT

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 8:40
anp261125067 1
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft zich verweerd tegen beschuldigingen dat de chatbot een 16-jarige jongen in Californië heeft aangezet tot zelfmoord. Volgens het techbedrijf had de chatbot de tiener juist meer dan honderd keer aangespoord hulp te zoeken, staat in een ingediend document bij de rechtbank in San Francisco.
In augustus klaagde de familie van de overleden scholier OpenAI en topman Sam Altman aan vanwege zijn dood. De familie claimde dat ChatGPT de tiener had begeleid bij het maken van een strop en hem had aangeboden te helpen bij het schrijven van een afscheidsbrief.
OpenAI spreekt van "een tragedie", maar stelt dat "een volledige lezing van zijn chatgeschiedenis aantoont dat zijn dood, hoewel verschrikkelijk, niet werd veroorzaakt door ChatGPT". Naar aanleiding van de zaak heeft het bedrijf wel wijzigingen in ChatGPT aangekondigd, waaronder functies waarmee ouders het gebruik van de chatbot door tieners kunnen beperken en waarschuwingen kunnen ontvangen als een tiener mogelijk in nood verkeert.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

138746725_m

Deze voedingsmiddelen maken je écht gelukkig

overleden epstein beschuldigd van kindermisbruik wie was hij

Je kunt nu door de inbox van Jeffrey Epstein scrollen alsof het jouw Gmail is

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

Loading