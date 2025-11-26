OpenAI: zelfmoord Amerikaanse tiener niet schuld van ChatGPT

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft zich verweerd tegen beschuldigingen dat de chatbot een 16-jarige jongen in Californië heeft aangezet tot zelfmoord. Volgens het techbedrijf had de chatbot de tiener juist meer dan honderd keer aangespoord hulp te zoeken, staat in een ingediend document bij de rechtbank in San Francisco.

In augustus klaagde de familie van de overleden scholier OpenAI en topman Sam Altman aan vanwege zijn dood. De familie claimde dat ChatGPT de tiener had begeleid bij het maken van een strop en hem had aangeboden te helpen bij het schrijven van een afscheidsbrief.

OpenAI spreekt van "een tragedie", maar stelt dat "een volledige lezing van zijn chatgeschiedenis aantoont dat zijn dood, hoewel verschrikkelijk, niet werd veroorzaakt door ChatGPT". Naar aanleiding van de zaak heeft het bedrijf wel wijzigingen in ChatGPT aangekondigd, waaronder functies waarmee ouders het gebruik van de chatbot door tieners kunnen beperken en waarschuwingen kunnen ontvangen als een tiener mogelijk in nood verkeert.