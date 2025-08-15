Hermans over slechte peilingen VVD: soms zit het tegen

De VVD gaat door een lastige periode, erkent ook VVD-vicepremier Sophie Hermans. "Soms zit het tegen, het is wat het is." In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat de VVD op 20 tot 24 zetels. Dat is zes zetels lager dan ongeveer een maand geleden. Er was in die periode veel ophef over partijleider Dilan Yeşilgöz, mede omdat zij zanger Douwe Bob van Jodenhaat betichtte en daar aanvankelijk geen excuses voor maakte.

"Je staat liever hoger in de peilingen", erkent Hermans. "Maar dit hoort bij het vak." De vicepremier wil geen uitgebreide analyse geven waarom het niet goed gaat met haar partij. "Dat vind ik zonde van de energie."

Ze wil nog niet spreken over een mogelijke opvolger van Yeşilgöz. Verschillende media berichtten dat sommige VVD'ers daar al over speculeren. Met name defensieminister Ruben Brekelmans zou genoemd worden als geschikte opvolger. Hermans vindt het "de grootste onzin op aarde" om nu over een opvolger van Yeşilgöz te spreken.