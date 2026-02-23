ECONOMIE
Tientallen doden sinds operatie tegen Mexicaanse kartelbaas

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 17:37
anp230226150 1
MEXICO-STAD (ANP/DPA) - Bij de federale operatie tegen de Mexicaanse kartelleider Nemesio Oseguera Cervantes, beter bekend als El Mencho, en door de daaropvolgende onrust zijn in totaal zeker 74 mensen om het leven gekomen. Dat zei de Mexicaanse minister van Veiligheid Omar Hamid García Harfuch maandag.
De operatie van zondagochtend richtte zich tegen het Jalisco New Generation Cartel in de westelijke staat Jalisco. El Mencho raakte zwaargewond toen er werd geschoten. Hij overleed toen hij met een vlucht naar Mexico-Stad werd vervoerd.
Onder de doden zijn zeker 25 leden van de nationale garde. Eerder meldden de autoriteiten al dat naast El Mencho ook zes andere bendeleden waren omgekomen tijdens de operatie.
De dood van de kartelbaas leidde tot grote onrust. Onder meer in de toeristenbestemming Puerto Vallarta werden verschillende auto's en gebouwen in brand gestoken. Tientallen internationale vluchten weken uit of werden uit voorzorg geannuleerd.
