Tientallen gewonden bij ontploft tankstation in Rome

ROME (ANP) - Circa 35 mensen zijn gewond geraakt bij een geëxplodeerd tankstation in Rome, onder wie twee ernstig. Niemand zou in levensgevaar verkeren, aldus de politie.

Rond 08.15 uur botste in de wijk Prenestino in het oosten van de stad een tankauto met lpg op een leiding, waarna een gaslek en een reeks explosies volgden. Juist toen de al gealarmeerde hulpdiensten aankwamen, vond de eerste ontploffing plaats. Onder de gewonden zijn daarom meerdere hulpverleners, vooral politieagenten, melden Italiaanse media. De twee zwaargewonden zijn burgerslachtoffers. Over de toestand van de tankautochauffeur zijn nog geen details bekend.

Enkele gebouwen in de omgeving zijn ontruimd, waaronder een kinderdagverblijf. Meer dan honderd brandweerlieden zijn bezig om de situatie verder onder controle te krijgen. Het dak vloog van het tankstation en kwam 300 meter verder neer. Door de kracht van de explosies sneuvelden tientallen ramen van omliggende panden.

Vuurbal

De beheerder van een nabijgelegen sportpark zei in een gesprek met de omroep RAI dat Rome aan een grotere ramp was ontsnapt. "Een half uur later zou het een bloedbad zijn geweest. Dan waren er hier honderden mensen geweest."

Ooggetuigen spraken van een vuurbal en van het effect van een aardbeving. De zwaarste explosie was in grote delen van de hoofdstad te horen en de rookpluim tot in de wijde omtrek te zien. De autoriteiten adviseren iedereen in de omgeving om ramen en deuren voorlopig gesloten te houden voor de rook.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar de toedracht van de ramp.

Premier Giorgia Meloni en paus Leo XIV hebben hun medeleven betuigd.