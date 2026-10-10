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Tientallen gewonden in Panama na zware aardbeving

Samenleving
door anp
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PANAMA-STAD (ANP/AFP) - De autoriteiten in Panama melden dat zeker 27 mensen gewond zijn geraakt bij de zware aardbeving van vrijdag. Die had een kracht van 7.7 en zorgde voor grote schade en paniek.
De aardschokken zouden overal zijn gevoeld in het Midden-Amerikaanse land met circa 4,5 miljoen inwoners. In Panama-Stad, op zo'n 200 kilometer van het epicentrum, renden mensen in paniek de straat op.
"Ik was bang, want het schudden was heel hevig en hield lang aan", zei een 46-jarige man die zijn flat tot twee keer toe was ontvlucht. "Zware spullen zoals kasten, het bed en alles in de keuken stonden te trillen."
Hulp uit VS
Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een brug staat te schudden en water uit een flatgebouw spuit. President José Raúl Mulino sprak over een grote ramp en zei dat sommige wegen zijn weggevaagd.
De Verenigde Staten laten weten de situatie nauwlettend te volgen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio schreef op X dat snel hulp wordt gemobiliseerd op verzoek van Panama.
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