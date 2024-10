Tientallen mensen in Nijmegen voor protest met livestream Khatib

NIJMEGEN (ANP) - Bij het Spinozagebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben zich maandag begin van de middag ruim vijftig mensen verzameld, ziet een verslaggever. Tijdens een protest daar zal Mohammed Khatib van de omstreden pro-Palestijnse beweging Samidoun via een livestream spreken, zo is de bedoeling.

De demonstratie werd aangekondigd door de Nijmeegse pro-Palestijnse actiegroep Nijmegen Student Encampment. Khatib zou eigenlijk naar de universiteit komen voor een toespraak, maar het kabinet heeft hem de toegang tot Nederland ontzegd, omdat hij geweld tegen Israël volgens de bewindslieden "legitimeert, vergoelijkt en verheerlijkt".

De mensen die maandag voorafgaand aan het protest voor het Spinozagebouw staan, dragen mondkapjes en houden borden vast. Ook zijn een aantal Palestijnse vlaggen te zien. Volgens een woordvoerder van de actievoerders zal de groep over de campus lopen naar een veld waar deze zomer ook werd gedemonstreerd tegen de banden van de universiteit met Israël.

Khatib zelf noemt het inreisverbod door het kabinet "islamofoob en racistisch". België, waar Khatib woont, wil hem het land uitzetten "op basis van de veiligheidsdiensten". In Duitsland is de organisatie Samidoun verboden.