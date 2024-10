Staatssecretaris moet verzoek AD over Youssef T. herbeoordelen

AMSTERDAM (ANP) - De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet een verzoek van het AD om documenten over Youssef T., de voormalige advocaat en neef van Ridouan Taghi, opnieuw beoordelen. Dit oordeelt de bestuursrechter van de rechtbank in Amsterdam maandag.

Het AD stapte naar de rechter omdat de staatssecretaris verschillende verzoeken voor inzage in documenten over Youssef T. grotendeels afwees. De krant deed een beroep op de Wet open overheid (Woo), maar kreeg nauwelijks documenten in handen.

De krant wil met de documenten achterhalen of de overheid niet meer had kunnen doen om de komst van Youssef T. naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te voorkomen. Later bleek dat T. boodschappen van Ridouan Taghi naar criminele contacten buiten de gevangenis smokkelde. De advocaat werd begin vorig jaar veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Volgens de rechtbank speelde hij "een sleutelrol" in de criminele organisatie van Taghi.

Volgens de bestuursrechter heeft de staatssecretaris onvoldoende gemotiveerd dat er genoeg is gezocht naar de gevraagde documenten. De rechter vindt het niet duidelijk hoe het verzoek van de krant is uitgezet bij de verschillende departementen, bij welke ambtenaren navraag is gedaan, in welke systemen is gezocht en welke zoektermen zijn gebruikt. Binnen zes weken moet de staatssecretaris dit duidelijk gemotiveerd inzichtelijk maken aan het AD, oordeelt de rechter.