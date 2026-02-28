ECONOMIE
Tientallen schoolkinderen gedood bij raketinslag zuiden Iran

Samenleving
zaterdag, 28 februari 2026 om 13:09
MINAB (ANP/DPA) - Bij een raketinslag in het zuiden van Iran zijn veertig kinderen omgekomen, melden Iraanse staatsmedia. Dat zou zijn gebeurd in Minab, een plaats bij de strategisch belangrijke Straat van Hormuz. Daar zijn meerdere marinebases in de buurt.
Het getroffen gebouw was een basisschool voor meisjes. De Verenigde Staten zeiden eerder dat de aanvallen gericht waren op militaire doelen.
Het is grotendeels nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er in Iran zijn gevallen bij de Israëlische en Amerikaanse aanvallen. Teheran heeft ook raketten afgevuurd op Israël en Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Daarbij zou in elk geval in Abu Dhabi een dode zijn gevallen.
