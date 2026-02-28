Tientallen Nederlandse schepen in Perzische Golf, zegt KVNR

ROTTERDAM (ANP) - In de Perzische Golf bevinden zich op dit moment "enige tientallen" schepen onder Nederlandse vlag. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), die de ontwikkelingen in het Midden-Oosten na de aanvallen op Iran "nauwgezet" volgt. "De gevolgen voor de scheepvaart zijn op dit moment nog niet in te schatten", zegt Cathelijne Bouwkamp, adviseur op maritiem recht en security bij de organisatie.

Volgens haar is het van belang dat het snel tot de-escalatie komt in de regio. De KVNR staat naar eigen zeggen in nauw contact met de overheid en adviseert haar leden om de zogenoemde adviezen van de vlag te volgen. Die adviezen zijn niet openbaar in verband met de veiligheid. Maar deze zijn wel ter beschikking voor reders onder Nederlandse vlag, aldus Bouwkamp.