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Tientallen tractoren rijden over A59 richting Den Bosch

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 7:30
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VLIJMEN (ANP) - Ongeveer dertig tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen, richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie had donderdag laten weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden.
De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen, ziet een ANP-verslaggever. Ze zijn versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. De voorste tractor heeft een bord met de tekst "Haagse stront steelt onze grond". De colonne wordt niet begeleid door de politie.
De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders.
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