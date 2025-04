Tientallen vrouwen melden zwangerschap na koperspiraal

DEN HAAG (ANP) - Een speciaal meldpunt heeft in de afgelopen maand 88 meldingen gekregen over bijwerkingen van een koperspiraaltje. Dat is bedoeld om een zwangerschap te voorkomen, maar zeker 47 vrouwen zijn toch zwanger geworden, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat beheert het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI).

De meldingen kwamen binnen na een uitzending van het programma Radar van AVROTROS vorige maand. Dat meldde dat veel meer vrouwen ondanks het spiraaltje onverwacht zwanger waren geraakt dan bekend was. Het zou om meer dan honderd zwangerschappen gaan.

In de uitzending van Radar ging het over de Ballerine-spiraal. Bij 13 van de 47 zwangerschappen die in de afgelopen weken zijn gemeld, ging het om dat implantaat, aldus het RIVM.

De Ballerine-spiraal wordt in Nederland niet meer geplaatst. Het is niet bekend hoeveel vrouwen het voorbehoedsmiddel nog wel gebruiken.