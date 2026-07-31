Tientallen woningen in Bilthoven ontruimd om verdachte auto

BILTHOVEN (ANP) - De politie doet vrijdagavond aan de Melkweg in Bilthoven onderzoek naar een auto met daarin mogelijk gevaarlijke stoffen. Vanwege het onderzoek zijn zo'n 40 tot 45 woningen in de straat ontruimd. De politie meldt dat eerder op de avond twee verdachten zijn aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de zaak.

Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld kwam, kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. "Specialisten gaan kijken of er inderdaad sprake is van gevaarlijke stoffen."

De politie roept mensen op om de hulpdiensten de ruimte te geven. Bewoners worden opgevangen in een zalencentrum in de buurt.