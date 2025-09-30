ECONOMIE
TikTok lanceert Verkiezingscentrum voor Nederlandse gebruikers

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 13:02
AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse TikTok-gebruikers kunnen sinds dinsdag op het sociale medium gebruik maken van het zogenoemde Verkiezingscentrum van TikTok. Dit is een aparte pagina op het platform waar gebruikers officiële informatie kunnen vinden over de Nederlandse verkiezingen, die eind oktober plaatsvinden. TikTok wil het hiermee makkelijker maken om betrouwbare informatie te krijgen.
Onder video's die gaan over de politiek in Nederland is onderin veelal een linkje te zien met de tekst Krijg informatie over de Nederlandse verkiezingen. De link verwijst TikTok-gebruikers naar het Verkiezingscentrum. Hier is meer informatie over de verkiezingen te lezen en krijgen gebruikers tips over hoe misleidende informatie te herkennen. Er wordt verwezen naar websites zoals kiesraad.nl, waarismijnstemlokaal.nl en isdatechtzo.nl. Ook zijn de regels voor overheidsinstanties, politici en politieke partijen die actief zijn op TikTok te zien. Zij mogen niet adverteren, fondsen werven of geld verdienen via het platform.
