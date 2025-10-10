ECONOMIE
Yeşilgöz tegen Bontenbal: leg NAVO-rekening niet bij gezinnen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 16:06
DEN HAAG (ANP) - Leg de NAVO-rekening niet bij gezinnen, zei Dilan Yeşilgöz (VVD) in het NOS-radiodebat tegen CDA-leider Henri Bontenbal. Yeşilgöz bekritiseerde Bontenbal om de keuzes die zijn partij maakt om hogere uitgaven voor defensie te betalen, zoals een spitsheffing en een lichte verhoging van de btw.
Naast hogere lasten en bezuinigingen kiest het CDA er volgens Yeşilgöz voor om het begrotingstekort "fors" te laten oplopen. "Schuld doorschuiven, daar zou de VVD niet voor kiezen." De vrijdag gepubliceerde doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) laten zien dat het begrotingstekort bij het CDA vergelijkbaar is met dat bij andere partijen, en in 2030 onder de grens van 3 procent blijft.
Bontenbal antwoordde dat de gevolgen van zijn plannen voor de koopkracht volgens het CPB klein zijn. "Dus wij zeggen tegen de samenleving: we moeten offers brengen, maar het is ons toch gelukt om het neutraal te houden."
Vervolgens wees de CDA'er naar de armoedecijfers van het CPB. Het percentage mensen dat in armoede leeft, stijgt bij de VVD naar 3,5 procent in 2030. "Er is geen partij in de Kamer die de armoede zo hard laat oplopen."
