Lavreysen pakt 19e wereldtitel met goud op kilometer tijdrit

SANTIAGO (ANP) - Harrie Lavreysen is hard op weg te slagen in zijn unieke missie om vier wereldtitels te veroveren op de WK baanwielrennen in Chili. De 28-jarige Brabander is op drie titels gekomen door de kilometer tijdrit te winnen op de piste van Santiago. Hij veroverde het goud met een tijd van 57,978 seconden. Het is al zijn negentiende wereldtitel in totaal.

Jeffrey Hoogland was een fractie langzamer en greep het zilver met een tijd van 58,163 seconden. De Brit Joseph Truman pakte brons met 59,268 seconden.

Voor Lavreysen is het zijn tweede titel op de tijdrit. Hij won in Santiago al voor de vierde keer de wereldtitel op het sprintonderdeel keirin en voor de zevende keer de wereldtitel op de teamsprint (samen met Roy van den Berg en Hoogland).

Nog nooit is het een baanwielrenner gelukt vier onderdelen te winnen op de WK. Zondag kan Lavreysen die missie voltooien als hij erin slaagt voor de zevende keer op rij het goud te bemachtigen op de individuele sprint.