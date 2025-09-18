ECONOMIE
Timmermans: geschokt omdat kabinet niet spreekt van genocide Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 17:48
anp180925145 1
DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans is "diep geschokt" omdat het kabinet de conclusie van een VN-commissie niet volgt dat Israël zich in de Gazastrook schuldig maakt aan genocide. "Hoe diep zijn wij gezonken als land waar het internationaal recht voorop stond?", vroeg de leider van GroenLinks-PvdA aan premier Dick Schoof tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.
De linkse politicus vindt het niet kunnen dat Nederland wapens koopt uit Israël. Dat noemde hij "bloedgeld" waarmee "we een genocide financieren".
"Inderdaad, er zijn risico's, risico's op genocide", erkende Schoof op vragen van Timmermans. Maar het gaat de premier te ver om als kabinet vast te stellen dat hier sprake van is. Dat vindt hij aan het Internationaal Gerechtshof (IGH). De zaak die hierover loopt, kan nog jaren duren. "Met het woord genocide moet je buitengewoon zorgvuldig mee omgaan", lichtte Schoof toe.
