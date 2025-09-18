ECONOMIE
Trump oneens over Palestina met Starmer, die wegmoffelen ontkent

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 17:47
anp180925144 1
AYLESBURY (ANP) - De erkenning van een Palestijnse staat is een twistpunt tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zegt de Amerikaanse president Donald Trump op staatsbezoek bij de bondgenoot. De Britse premier Keir Starmer ontkent dat hij de voorgenomen erkenning heeft uitgesteld om de stemming tijdens het bezoek niet te bederven.
Het VK kondigde eerder aan de Palestijnse staat officieel te erkennen als Israël de strijd in Gaza niet zou staken. Starmer heeft de stap volgens Britse media opgeschoven tot komend weekeinde, zodat die het staatsbezoek niet verstoort.
Trump, die al maanden zonder succes bemiddelt om een bestand te bereiken, "heeft een meningsverschil met de premier" over de erkenning, zei hij aan het slot van zijn bezoek. "Een van onze weinige meningsverschillen trouwens." Hij gaf Starmer wel een schouderklopje toen die uitvoer tegen Hamas.
Starmer wil niets kwijt over de erkenning maar "die heeft niets te maken met het staatsbezoek", bezwoer hij.
