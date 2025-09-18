Chipbedrijven flink hoger in AEX na investering Nvidia in Intel

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven zijn donderdag hoger geëindigd in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. De koersen veerden op nadat Nvidia had bekendgemaakt 5 miljard euro te investeren in branchegenoot Intel. De twee bedrijven gaan ook samenwerken aan de ontwikkeling van producten die datacenters en pc's sneller laten werken.

ASML, ASMI en Besi eindigden tot 8,8 procent hoger op het Damrak. Nvidia is uitgegroeid tot de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor geavanceerde toepassingen van kunstmatige intelligentie, maar laat andere bedrijven deze chips produceren. Intel staat te boek als een van de grootste chipproducenten ter wereld.

Door de koerssprongen van de chipbedrijven eindigde de AEX 2 procent hoger op 933,30 punten. De MidKap steeg 1,4 procent tot 903,06 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 1,4 procent.

Federal Reserve

Beleggers verwerkten donderdag verder het besluit van de Federal Reserve. De centrale bank besloot woensdag de rente in de Verenigde Staten conform verwachting met een kwart procentpunt te verlagen. Met de lagere leenkosten wil de Fed vooral de werkgelegenheid stimuleren, na de recente zwakke cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Ook in Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk kwamen de centrale banken met rentebesluiten. De Bank of England heeft volgens verwachting besloten het huidige rentetarief te handhaven vanwege de nog altijd relatief hoge inflatie. De Norges Bank verlaagde de rente met een kwart procentpunt. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt om de inflatie terug te brengen naar het doel van de Noorse centrale bank, zei bankpresident Ida Wolden Bache in een verklaring.

MidKap

Naast de chipbedrijven sloot ook Wolters Kluwer (plus 6 procent) flink hoger in de AEX. De informatieleverancier gaat het aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro versnellen. Het programma wordt nu begin november afgerond, twee maanden eerder dan gepland.

In de MidKap stonden investeringsplatform Allfunds (plus 7 procent), investeerder CVC (plus 4 procent) en biotechnoloog Galapagos (plus 3,2 procent) bovenaan. Air France-KLM (min 1,3 procent) sloot de rij. KLM had woensdag nog te maken met een staking van grondpersoneel, waardoor de luchtvaartmaatschappij rond de honderd vluchten moest schrappen.