Timmermans: ik ken geen geheime lobbycontracten over Green Deal

DEN HAAG (ANP) - Leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA is naar eigen zeggen niet bekend met geheime contracten die volgens De Telegraaf zijn gesloten toen hij Eurocommissaris was. Hierin zou volgens het dagblad zijn afgesproken dat milieuorganisaties in ruil voor subsidies van de Europese Commissie lobbyden voor de Green Deal van Timmermans. "Ik heb zelf nooit contracten gesloten en me er niet rechtstreeks mee beziggehouden in mijn tijd als Eurocommissaris", reageert hij.

De fractieleider vindt het "belangrijk dat er volledige transparantie en openbaarheid komt" en dat daarom wordt onderzocht of de berichtgeving klopt. Het is aan de huidige Commissie om hierop te reageren, vindt Timmermans.

Dat de Commissie belangengroepen van milieu- tot landbouworganisaties financieel steunt, is geen geheim, benoemt Timmermans. Hij vindt dat ook juist goed. "Iedere politieke besluitvorming heeft baat bij een evenwichtig debat tussen verschillende belangen. Het grote bedrijfsleven beschikt over veel geld, maatschappelijke organisaties niet."