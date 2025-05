Australiër Matthews wint eendagswedstrijd Eschborn-Frankfurt

FRANKFURT (ANP) - Michael Matthews heeft de Duitse WorldTour-wedstrijd Eschborn-Frankfurt gewonnen. De Australiër van Jayco AlUla was de beste in de massasprint na 198,7 kilometer tussen Eschborn en Frankfurt. Hij bleef de Deen Magnus Cort en de Spanjaard Jon Barrenetxea voor.

De traditioneel op 1 mei verreden eendagswedstrijd in Duitsland eindigt vaak in een massasprint, ook al zijn er in het begin van de wedstrijd enkele flinke beklimmingen. Sprinters als Jasper Philipsen en Thibau Nys raakten daar op achterstand. De top van de laatste beklimming van de steile Mammolshain lag op 35 kilometer van de finish. Daar ontsnapten de Duitser Maximilian Schachmann, de Oostenrijker Gregor Mühlberger en de Noor Andreas Leknessund, maar zij werden op zo'n 17 kilometer van de streep teruggepakt. Met dertig renners maakte het peloton zich op voor de massasprint.

Matthews volgt de Belg Maxim Van Gils op die de wedstrijd vorig jaar won. Karsten Kroon was in 2008 de laatste Nederlandse winnaar.