ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CARE: hulp op gang brengen in Gaza 'strijd tegen de klok'

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 7:33
bijgewerkt om donderdag, 09 oktober 2025 om 7:41
anp091025066 1
 Hulporganisatie CARE Nederland noemt het aangekondigde staakt-het-vuren in Gaza "enorm hard nodig" en merkt daarbij op dat het "veel en veel te laat" komt. "We zitten in een strijd tegen de klok om hulp bij mensen te krijgen."
"Mensen leven al twee jaar zonder voldoende voedsel, gebrekkige medische zorg en zonder veiligheid. Er is geen tijd meer te verliezen", zegt Jojanneke Spoor, hoofd humanitaire hulp bij CARE. "Hulporganisaties moeten nu ongehinderd en op volle schaal een grote hulpoperatie kunnen opzetten, wij zijn er klaar voor."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

Loading