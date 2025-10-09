CARE: hulp op gang brengen in Gaza 'strijd tegen de klok'

Hulporganisatie CARE Nederland noemt het aangekondigde staakt-het-vuren in Gaza "enorm hard nodig" en merkt daarbij op dat het "veel en veel te laat" komt. "We zitten in een strijd tegen de klok om hulp bij mensen te krijgen."

"Mensen leven al twee jaar zonder voldoende voedsel, gebrekkige medische zorg en zonder veiligheid. Er is geen tijd meer te verliezen", zegt Jojanneke Spoor, hoofd humanitaire hulp bij CARE. "Hulporganisaties moeten nu ongehinderd en op volle schaal een grote hulpoperatie kunnen opzetten, wij zijn er klaar voor."