Timmermans voorgedragen als lijsttrekker GroenLinks-PvdA

DEN HAAG (ANP) - De partijbesturen van GroenLinks en PvdA dragen Frans Timmermans voor als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober. Dat hebben de samenwerkende linkse partijen dinsdag bekendgemaakt.

Timmermans leidde GroenLinks-PvdA twee jaar geleden ook al bij de parlementsverkiezingen. De twee partijen werden toen met 25 zetels - acht meer dan in 2021 - de op een na grootste fractie in de Tweede Kamer.

"Het is een enorme eer om voorgedragen te worden", zegt Timmermans. De leden van beide partijen hebben tot vrijdagmiddag 15.00 uur de tijd om er digitaal over te stemmen. Een tegenkandidaat is er niet, maar leden kunnen zich wel uitspreken tegen Timmermans.