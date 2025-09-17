Timmermans: Wilders stelt persoonlijke obsessies voor landsbelang

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders stelt zijn "persoonlijke obsessies" boven het landsbelang. Dat verwijt kreeg Wilders van GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans woensdag bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat over de miljoenennota.

Timmermans wees op de 37 zetels die de PVV twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen behaalde. "Daar kan de rest alleen maar van dromen", zei hij. Maar Wilders heeft volgens hem niets bereikt en de mensen die op hem stemden "in de steek gelaten".

De PVV maakte als grootste partij in een klein jaar regeringsdeelname geen van haar verkiezingsbeloftes waar. Timmermans noemde lagere huren, boodschappen, afschaffing van het eigen risico en een strenger asielbeleid als voorbeelden.

Gepikeerd

Ook D66-leider Rob Jetten verwijt Wilders dat hij de kans die hij van de kiezer kreeg, niet heeft benut. "Wilders hád de macht, hij hád de zetels, maar hij heeft er niets mee gedaan." Ook hij zei dat de PVV-leider "niet de Nederlanders op 1 zet, maar zichzelf".

Wilders reageerde gepikeerd. Als hij zijn eigen belang voorop had gesteld, dan was hij naar eigen zeggen al jaren geleden uit de politiek gestapt. De PVV-grondlegger wordt om zijn islamkritiek al jaren ernstig bedreigd en moet non-stop worden beveiligd.

NSC opnieuw ontgelden

Dat de PVV in het kabinet zo weinig heeft bereikt, ligt volgens Wilders aan andere partijen. Vooral NSC moest het opnieuw ontgelden. Die partij heeft volgens Wilders "vanaf dag één" dwarsgelegen waardoor het veel strengere asielbeleid dat was beloofd, er nog niet is.

SP-leider Jimmy Dijk kwam daarop met voorbeelden waar andere partijen de PVV juist probeerden te helpen, bijvoorbeeld met betaalbare boodschappen en minder marktwerking in de zorg. Daar hebben de destijds verantwoordelijke PVV-ministers volgens hem "niets mee gedaan".