ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Timmermans: Wilders stelt persoonlijke obsessies voor landsbelang

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 11:49
anp170925103 1
DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders stelt zijn "persoonlijke obsessies" boven het landsbelang. Dat verwijt kreeg Wilders van GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans woensdag bij de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat over de miljoenennota.
Timmermans wees op de 37 zetels die de PVV twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen behaalde. "Daar kan de rest alleen maar van dromen", zei hij. Maar Wilders heeft volgens hem niets bereikt en de mensen die op hem stemden "in de steek gelaten".
De PVV maakte als grootste partij in een klein jaar regeringsdeelname geen van haar verkiezingsbeloftes waar. Timmermans noemde lagere huren, boodschappen, afschaffing van het eigen risico en een strenger asielbeleid als voorbeelden.
Gepikeerd
Ook D66-leider Rob Jetten verwijt Wilders dat hij de kans die hij van de kiezer kreeg, niet heeft benut. "Wilders hád de macht, hij hád de zetels, maar hij heeft er niets mee gedaan." Ook hij zei dat de PVV-leider "niet de Nederlanders op 1 zet, maar zichzelf".
Wilders reageerde gepikeerd. Als hij zijn eigen belang voorop had gesteld, dan was hij naar eigen zeggen al jaren geleden uit de politiek gestapt. De PVV-grondlegger wordt om zijn islamkritiek al jaren ernstig bedreigd en moet non-stop worden beveiligd.
NSC opnieuw ontgelden
Dat de PVV in het kabinet zo weinig heeft bereikt, ligt volgens Wilders aan andere partijen. Vooral NSC moest het opnieuw ontgelden. Die partij heeft volgens Wilders "vanaf dag één" dwarsgelegen waardoor het veel strengere asielbeleid dat was beloofd, er nog niet is.
SP-leider Jimmy Dijk kwam daarop met voorbeelden waar andere partijen de PVV juist probeerden te helpen, bijvoorbeeld met betaalbare boodschappen en minder marktwerking in de zorg. Daar hebben de destijds verantwoordelijke PVV-ministers volgens hem "niets mee gedaan".
loading

POPULAIR NIEUWS

192510433_m

Dit dieet lijkt bij jongeren te werken tegen depressie: symptomen kelderen met 70 procent

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-520486798

Nieuw eiland ontdekt nadat ijs op Alaska is gesmolten

anp160925237 1

Zangeres en actrice Joke Bruijs (73) overleden

181290627_m

Deze natuurlijke crème laat rimpels verdwijnen: tot 15 procent minder in vier weken

anp160925191 1

Dit betekent de Miljoenennota voor jouw portemonnee

Loading