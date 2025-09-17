FT: China verbiedt techbedrijven AI-chips van Nvidia te kopen

BEIJING (ANP) - China heeft de grootste technologiebedrijven van het land opgedragen te stoppen met de aankoop van AI-chips van het Amerikaanse Nvidia en bestaande bestellingen te annuleren. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen.

Beijing zet alles op alles om de binnenlandse halfgeleiderindustrie te versterken en de concurrentie met de Verenigde Staten aan te gaan. De Cyberspace Administration of China (CAC), een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht en de regulering van internet, heeft deze week bedrijven zoals ByteDance en Alibaba opgedragen te stoppen met het testen en bestellen van een bepaalde chip van Nvidia. Het gaat om een geavanceerde, op maat gemaakte chip.

Verschillende bedrijven hadden aangegeven tienduizenden van deze chips te willen bestellen en waren begonnen met testen. Volgens de zakenkrant moesten zij hier onmiddellijk mee stoppen.