Toch demonstranten op Dam ondanks verbod voor die locatie

AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam zijn woensdag toch enkele honderden pro-Palestijnse demonstranten bijeengekomen, ondanks het demonstratieverbod dat voor die locatie geldt. De gemeente had de actievoerders op het laatste moment een ontheffing gegeven om op het Westergasterrein te demonstreren.

Een verslaggever van het ANP ziet dat er al iemand wordt opgepakt door de politie, die in groten getale aanwezig is op de Dam. Demonstrant Frank van der Linde, die al twee keer tevergeefs een kort geding aanspande tegen het demonstratieverbod, laat aan de verslaggever weten dat de groep niet van plan is naar het Westergasterrein te gaan.

In de hoofdstad geldt tot donderdag 12.00 uur een noodverordening. Die werd vrijdagavond afgekondigd om het geweld na de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv.