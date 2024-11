Multiculturele vereniging Amsterdam ziet oproepen tot rellen Oost

AMSTERDAM (ANP) - De multiculturele vereniging Assadaaka Community in Amsterdam zegt signalen te hebben dat jongeren woensdagavond mogelijk onrust willen veroorzaken in stadsdeel Oost. Daartoe worden ze in ieder geval opgeroepen. De organisatie spoort de jongeren aan om niet te gaan rellen.

"Maak geen ravage van ons prachtige Oost! Doe het niet! Ook alle ouders in Oost roepen we op om de kinderen thuis te houden!" aldus Assadaaka Community. De vereniging waarschuwt dat degenen die wel gaan rellen aangehouden kunnen worden en risico lopen op een strafblad. "Denk aan je toekomst!"