Toekomst gekraakt verbod versterkte gebedsoproep SGP onzeker

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 21:09
DEN HAAG (ANP) - De SGP weet nog niet hoe het verdergaat met het initiatiefwetsvoorstel, dat de partij samen met JA21 heeft ingediend, om geluidsversterking bij gebedsoproepen te verbieden. De Raad van State heeft "ernstige bezwaren" tegen het voorstel.
"We nemen met belangstelling kennis van het advies van de Raad van State en zullen de komende tijd zorgvuldig overwegen wat dit betekent voor het gezamenlijke initiatiefwetsvoorstel van SGP en JA21", laat Tweede Kamerlid André Flach weten, die het voorstel samen met Joost Eerdmans (JA21) indiende.
De SGP probeert al veel langer een einde te maken aan de versterkte gebedsoproepen van moskeeën. Al in 2016 pleitte toenmalig leider Kees van der Staaij voor een verbod. De oproepen kunnen gevoelens van onbehagen of onveiligheid veroorzaken, denkt de SGP.
Volgens de Raad van State wordt met het initiatiefwetsvoorstel de godsdienstvrijheid te zeer beperkt. Het voldoet "niet aan de vereisten van de grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgde godsdienstvrijheid".
