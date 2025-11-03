ECONOMIE
Merz wil Syrische vluchtelingen terugsturen naar 'veilig' Syrië

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 21:11
BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - Syrische asielzoekers in Duitsland moeten terugkeren naar hun land van herkomst nu de oorlog daar voorbij is. Dat stelt bondskanselier Friedrich Merz tijdens een bezoek aan de Noord-Duitse stad Husum. "Wie weigert naar zijn land terug te keren, kan natuurlijk uitgezet worden", aldus Merz.
De bondskanselier nodigde maandag de Syrische interim-president Ahmed al-Sharaa uit voor een bezoek aan Duitsland om het te hebben over de plannen.
Dit in contrast met uitspraken van zijn onlangs aangetreden buitenlandminister Johann Wadephul vorige week. Die zei tijdens zijn eerste bezoek aan Syrië donderdag dat het onwaarschijnlijk is dat Syrische vluchtelingen "in de nabije toekomst" moeten terugkeren vanwege de grote schade in het land. "Het is vrijwel onmogelijk om hier op een waardige manier te leven", zei hij tijdens een bezoek aan Harasta, een buurt in het noordoosten van Damascus.
In Duitsland wonen ongeveer een miljoen Syriërs, van wie velen in 2015 en 2016 naar Duitsland kwamen.
