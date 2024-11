Zeker vijf doden na zware overstromingen door storm Bert in VK, zie beelden

Zeker vijf mensen zijn omgekomen in Engeland en Wales tijdens storm Bert, schrijft The Guardian. De storm die het Verenigd Koninkrijk dit weekend teisterde, zorgde voor onder meer overstromingen. Duizenden gebouwen zitten nog steeds zonder stroom, volgens PowerOutage, een data-aggregator.

Het levenloze lichaam van een 75-jarige werd zondagmiddag gevonden in het noorden van Wales. Een man van in de zestig stierf nadat er een boom op zijn auto viel. Een man in de tachtig overleed in het ziekenhuis nadat hij was gered uit een auto die in het water vast was komen te zitten. Twee andere mannen kwamen ook om tijdens de storm, allebei bij ongelukken.

De storm brengt sterke wind, zware regenval, sneeuw en ijs met zich mee in Zuid-Wales, de westelijke delen van Engeland en Schotland. Zuid-Wales heeft op sommige plaatsen meer dan 100 millimeter regen gehad. Op beelden van de BBC is te zien hoe bewoners van de plaats Pontypridd water scheppen uit hun ondergelopen huizen. De rivier de Taff is er buiten haar oevers getreden, waardoor huizen en auto’s onder water zijn komen te staan.

Meer dan 350.000 Britse huishoudens zaten afgelopen weekend zonder stroom, en ruim 300 vluchten zijn geschrapt in Engeland, vooral vanaf Heatrow Airport in Londen. Er gelden op het moment nog steeds meer dan 200 overstromingswaarschuwingen in het Verenigd Koninkrijk.