GÉNÉRAC (ANP) - In de Zuid-Franse plaats Générac is een man overleden nadat hij gewond was geraakt bij het stierenrennen. De burgemeester van het plaatsje ten zuiden van Nîmes heeft dat bekendgemaakt.

Het slachtoffer is een inwoner van Générac van in de zestig, die naar het stierenrennen kwam kijken. Hij stak volgens Franse media de straat over toen de stier hem aanviel.