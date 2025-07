Beleggers wachten op brief Trump met importheffingen voor EU

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager gesloten. Beleggers in Europa wachten vooral op een brief die de Amerikaanse president Donald Trump mogelijk vrijdag stuurt naar Brussel, over de importheffingen die hij wil opleggen op goederen uit de Europese Unie. Daarnaast kondigde Trump aan vanaf 1 augustus een heffing van 35 procent in te voeren op een deel van de producten uit Canada. Volgens Trump is de maatregel een reactie op Canadese tegenheffingen.

De AEX eindigde 0,6 procent lager op 921,49 punten, na de winstbeurt een dag eerder. De MidKap daalde 0,2 procent tot 916,82 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. De FTSE 100-index in Londen daalde 0,4 procent, na een krimp van de Britse economie in mei.

Trump zei daarnaast tegen nieuwszender NBC News dat hij de meeste landen die nog geen brief hebben ontvangen met nieuwe importheffingen, een basistarief van 15 tot 20 procent wil opleggen.