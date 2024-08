Toeslagenstichting Laurentien wil in gesprek met AD

De stichting van prinses Laurentien voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire wil in gesprek met het AD. Dat laat een woordvoerder van de stichting weten. Woensdag verscheen een artikel in het AD waarin staat dat meerdere anonieme bronnen meldingen van grensoverschrijdend gedrag over de prinses bij het ministerie van Financiën hebben gemaakt.

Het ministerie bevestigt dat de meldingen zijn binnengekomen. De stichting, (Gelijk)waardig Herstel, liet woensdagavond weten dat er sprake was van "lasterlijke beschuldigingen" en dat juridische stappen werden overwogen.

Nu laat de stichting weten dat wordt ingezet op een gesprek. AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma wil niet zeggen of zij ingaat op de uitnodiging. Wel laat ze weten dat de medewerkers van de krant hun "journalistieke werk" hebben gedaan. "We hebben een hele reeks wederhoorvragen gesteld. De stichting zegt met ons in gesprek te willen. Wij willen graag antwoord op onze vragen."

Het ministerie bevestigde woensdag dat "de emoties wel eens opgelopen" zijn in de samenwerking met de stichting. De woordvoerder wil niet zeggen of de meldingen gingen over prinses Laurentien, zoals het AD meldt, of over andere medewerkers van haar stichting.