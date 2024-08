Hockeycoach Caldas grijpt met Spanje naast het brons

COLOMBES (ANP) - Bondscoach Max Caldas is met de Spaanse hockeyers vierde geworden op de Olympische Spelen. De voormalige bondscoach van Oranje verloor de strijd om het brons met 2-1 van India. Zijn ploeg gaf een 1-0-voorsprong weg.

De Spanjaarden verloren dinsdag in de halve finale van Nederland. Oranje was daarin met 4-0 te sterk.

Caldas was tot en met de Olympische Spelen van Tokio bondscoach van de Nederlandse hockeyers. Onder zijn leiding werd Oranje in 2021 al in de kwartfinale uitgeschakeld door Australië.

De Argentijn was van 2010 tot 2014 bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Na het winnen van olympisch goud in 2012 en de wereldtitel in 2014 stapte Caldas over naar de Nederlandse mannen.