Roeblev wint voor de tweede keer tennistoernooi van Doha

DOHA (ANP) - De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft voor de tweede keer het toernooi van Doha op zijn naam geschreven. De nummer 10 van de wereldranglijst was in de finale in Qatar met 7-5 5-7 6-1 te sterk voor de Brit Jack Draper.

Roeblev creëerde op 6-5 de eerste breakkansen van de partij en haalde prompt de eerste set binnen. Draper, de mondiale nummer 16, had genoeg aan een enkele break in de tweede set om de stand weer gelijk te trekken. Roeblev was echter veel te sterk voor de Brit in de beslissende set.

Voor Roeblev is het de zeventiende ATP-titel en zijn tweede in Doha, na zijn eerdere winst in 2020.