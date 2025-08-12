Toezichthouder doet beroep op advocaten voor verdediging Taghi

DEN HAAG (ANP) - Het dekenberaad heeft strafrechtadvocaten een e-mail gestuurd met de oproep zich te melden als ze bereid zijn om Ridouan Taghi te verdedigen. Dat bevestigt een woordvoerder van de toezichthouder op de advocatuur na berichtgeving door het AD. De hoofdverdachte in het Marengo-proces zit nog altijd zonder advocaat na de arrestatie van zijn raadsman Vito Shukrula, in april.

Kort na de aanhouding legden ook de andere twee advocaten van Taghi's verdedigingsteam hun werk neer. Taghi zei in juni tijdens een zitting van het liquidatieproces dat hij grote moeite had om een advocaat te vinden. Hij zei zes kantoren te hebben benaderd. "Keer op keer kreeg ik nul op het rekest", aldus Taghi.

De volgende zitting in het Marengo-proces staat gepland op 2 september.