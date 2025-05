Tom Waes gaat niet in hoger beroep tegen vonnis

ANTWERPEN (ANP) - Tom Waes gaat niet in hoger beroep tegen de straf die hem werd opgelegd voor rijden onder invloed. Zijn management zei tegen de VRT dat hij het vonnis "zal aanvaarden".

Waes werd maandag veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden, waarvan één voorwaardelijk, omdat hij in november dronken een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakte in Antwerpen. De Vlaamse presentator en acteur heeft ook een boete van 2560 euro opgelegd gekregen, moet zijn rijexamens opnieuw afleggen en krijgt voor een jaar een alcoholslot in zijn auto.

De Belg was niet in de rechtbank voor de uitspraak. Maandagavond reageert hij op het vonnis in het VRT-programma De Avond.