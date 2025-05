ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Vlaamse presentator en acteur Tom Waes is veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden, omdat hij in november dronken een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakte in Antwerpen. Ook moet hij een boete van 2560 euro betalen, zijn rijexamen opnieuw afleggen en krijgt hij een alcoholslot.